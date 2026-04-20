В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались пронести джем с мефедроном

В Екатеринбурге обвиняемому пытались пронести в СИЗО-1 наркотики, спрятанные в упаковках джема. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Затея провалилась 10 апреля во время вскрытия продуктово-вещевой посылки от екатеринбуржца. Сотрудники обнаружили две подозрительные упаковки джема и вытащили из них девять свертков неизвестного вещества белого цвета и 11 свертков неизвестного вещества серо-зеленого цвета. Позднее была проведена экспертиза, которая подтвердила, что в посылке был наркотик — мефедрон. Общий вес составил 4,66 гр.

Интересно, что посылка предназначалась для обвиняемого А., находившегося в СИЗО по ст. 228.1 ч.4 "Незаконный оборот наркотических веществ" и ст.30 ч.3 УК РФ.