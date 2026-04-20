Зима в конце апреля: в Свердловской области пойдет сильный снег

В конце апреля на Средний Урал вернется зима.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, во вторник, 21 апреля, местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Это осложнит ситуацию на дорогах. Уральцев просят воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте.

Водителям нужно быть внимательными при управлении автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам также стоит быть осторожными, так как снег скрывает неровности.

Напомним, что в начале апреля в Свердловской области стояла аномальная жара, которую затем сменили дожди.