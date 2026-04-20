Александр Соколов представил Денису Мантурову уникальную кировскую продукцию на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Губернатор Кировской области Александр Соколов ознакомил первого заместителя председателя Правительства РФ со стендом региона, размещенном на площадке выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Губернатор рассказал вице-премьеру Денису Мантурову в ходе посещения им стенда Кировской области о новейших разработках предприятий региона. В частности, было представлено единственное в России высокотехнологичное производство линейных направляющих качения для высокоточных станков.

"Производство наладил Омутнинский металлургический завод для обеспечения технологического суверенитета страны в станкостроении и машиностроении. Опытные партии успешно прошли испытания, начаты серийные поставки, в том числе в Беларусь. Чтобы полностью закрыть потребности российского рынка, в Кирове планируем строительство завода по производству современных высокоточных 3- и 5-координатных станков в рамках межрегионального кластера станкостроения. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей", — сказал Александр Соколов.

Также глава региона подробно рассказал о том, что на стенде Кировской области в дни работы форума организована возможность для всех желающих посетить мастер-классы росписи дымковской игрушки от ведущей мастерицы, члена Союза художников России Ларисы Ушаковой.

"Радует, что любой желающий сможет соприкоснуться здесь, в Узбекистане, с этим уникальным культурным достоянием России. Для нас это гордость и серьезное продвижение наследия вятской земли на больших федеральных и теперь международных площадках", — отметил Александр Соколов.