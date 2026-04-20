ФСБ сообщила о задержании представителя руководства брянского МЧС

В ФСБ заявили о задержании "должностного лица" из руководящего состава ГУ МЧС России по Брянской области.

Он подозревается в причастности к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

В прошлом году был арестован бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко . Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.