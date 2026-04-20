Мэр Хабаровска дал поручение по организации бесперебойного вывоза мусора на МПС «Северная» во время субботников

Накануне на совещании в администрации Хабаровска обсуждались вопросы организации мероприятий в рамках двухмесячника по санитарной уборке и благоустройству города. Очистка проводится с начала апреля: во время «санитарных пятниц» идет уборка мест несанкционированных свалок, вывоз зимних накоплений мусора с городских территорий, санитарная очистка и благоустройство зон отдыха и придомовых территорий.

«Санитарные пятницы» в Хабаровске будут проходить еженедельно до конца мая. Также в рамках двухмесячника чистоты пройдут два общегородских субботника - 25 апреля и 16 мая.

Как рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, в мероприятиях двухмесячника будут задействованы 500 единиц техники и более 36 тысяч человек. К работам уже активно подключились жилищные организации, структурные подразделения администрации города, муниципальные предприятия и организации различных форм собственности. Координацию и ежедневный контроль осуществляет городской штаб по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Работают и муниципальные предприятия благоустройства. По информации заместителя мэра по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрея Горшенина, с начала двухмесячника уже вывезено 844 кубометра дорожного смета, 54 кубометра мусора, более 7 тысяч мешков. Проработана схема вывоза мусора во время субботников, закуплен необходимый инвентарь - мешки, перчатки, уборочные инструменты.

Как сообщили в администрации города, жители, желающие присоединиться к субботнику, могут обратиться в свои управляющие организации по месту жительства - там предоставят инвентарь для уборки дворовых территорий и прилегающих скверов.

Также организована система сбора и утилизации отходов: мешки с мусором, собранные на газонах, нужно доставлять к проезжей части; вывоз мешков с обочин дорог обеспечат организации, подведомственные управлению дорог и внешнего благоустройства. Сбор мусора с дворовых территорий возьмут на себя жилищные организации.Приёмка отходов осуществляет на МПС «Северная». Через районные комитеты составляется список транспортных средств для вывоза отходов на мусороперегрузочную станцию. На сегодняшний день МПС «Северная» уже приняла около 58 тонн мусора.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил организовать бесперебойный вывоз мусора на МПС «Северная» во время субботников, а также призвал жителей принять активное участие в наведении чистоты на городских территориях.

«Санитарная уборка Хабаровска уже идёт полным ходом. Благодарю всех, кто уже включился в двухмесячник, и призываю жителей принять участие в субботниках 25 апреля и 16 мая. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наш общий дом – любимый город Хабаровск - еще более чистым, красивым и комфортным. Ведь субботник – это не просто уборка территории, это проявление нашей общей ответственности за город, в котором мы живем. Призываю руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, а также всех неравнодушных жителей города организовать уборку прилегающих территорий, парков, скверов и дворов», - обратился к горожанам глава города.