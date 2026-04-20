Свердловчанка отсудила у медцентра 300 тысяч рублей за ложный диагноз

Свердловский медцентр лишился более 450 тыс. рублей за ошибочный диагноз, поставленный пациентке. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В мае 2024 года сотрудницу государственного медучреждения направили на прохождение предварительного медосмотра в коммерческую клинику. Через три недели после сдачи крови ей пришли результаты, согласно которым у пациентки выявили тяжелые инфекционные заболевания. После этого ее оперативно поставили на учет в профильном государственном учреждении.

Однако, после сдачи анализов в специализированном центре, оказалось, что никаких инфекционных заболеваний нет. Медорганизация предложила пациентке выплатить компенсацию в размере 20 тыс. рублей, но та предпочла решать вопрос через суд.

Суд первой инстанции отказал в иске, постановив, что ответчик лишь осуществлял забор крови и передачу материала в стороннюю лабораторию, в связи с чем не может нести ответственность за результат исследования. Однако, после обжалования судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда не согласилась с приведенными выводами. Суд отметил, что исполнитель по государственному контракту взял на себя все риски, связанные с его исполнением, включая привлечение субподрядчиков, а потому несет ответственность перед заказчиком за конечный результат.

Чтобы подтвердить состояние здоровья истца наверняка, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая снова отметила у пациентки отсутствие каких-либо инфекций или состояния, способного привести к получению ложноположительных результатов при обследовании. При этом представитель ответчика в суде подтвердил, что содержимое пробирок с исходным биоматериалом в настоящее время непригодно для исследования, поэтому невозможно установить причину ошибки.

"Поскольку получение результатов анализов, содержащих ложные сведения о состоянии здоровья истца, причинило истцу неудобства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о необходимости возложения обязанности на ответчика компенсировать причиненный истцу моральный вред", - отметили в суде.

Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и обязал медцентр выплатить истцу 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, оплатить штраф в размере 150 тыс. рублей и госпошлину 3 тыс. рублей. Решение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.