На японский остров Хоккайдо надвигается цунами после мощного землетрясения

Мощное землетрясение произошло 20 апреля на северо-восточном побережье Японии – у берегов префектур Хоккайдо и Иватэ, его магнитуду оценивают в 7,4 балла, передает Nikkei News.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждения о цунами для центрального тихоокеанского побережья Хоккайдо и префектуры Иватэ, прогнозируя волны высотой до 3 метров. В городе Мияко в префектуре Иватэ было зафиксировано цунами высотой 40 сантиметров.

Предупреждения о цунами были также выпущены для тихоокеанского побережья префектуры Аомори, а также для префектур Мияги и Фукусима, где ожидается высота волн до 1 метра.