В Челябинске жертва мошенников потеряла почти 2 миллиона

59-летняя жительница Челябинска поверила мошенникам и потеряла почти 2 млн руб.

Схема обмана началась с телефонного звонка от якобы курьера онлайн-маркета. Неизвестный убедил женщину продиктовать код из смс-сообщения под предлогом получения заказа. Аферисты сообщили о взломе её аккаунта на портале "Госуслуги" и о том, что персональные данные якобы используют для перевода денег недружественной стране.

Чтобы "сохранить" сбережения, жертве предложили снять все накопления и перевести их через банкомат на "безопасный счет". Она выполнила требования и потеряла почти 2 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Челябинской области.