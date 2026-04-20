В Екатеринбурге сотрудники энергетических компаний провели совместный субботник

В Екатеринбурге в минувшие выходные состоялся объединенный субботник энергетических компаний. Сотни сотрудников "Россети Урал", "Екатеринбургской теплосетевой компании", "Т Плюс", "ЭнергосбыТ Плюс", "Екатеринбургэнергосбыта" и "Облкоммунэнерго" вышли на уборку парка на улице Чкалова, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадка была выбрана не случайно. Организатор мероприятия – компания "Россети Урал" давно взяла своеобразное шефство над парком – к 300-летию Екатеринбурга компания реализовала здесь благотворительный проект, модернизировала детскую площадку, которая была полностью разрушена, приукрасили центральную аллею, поставили лавочки. Этот парк, с тех пор, стал некой точкой притяжения: здесь проводили детские праздники, профилактические занятия по электротравматизму с детьми.

Как отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников, идея провести объединенный субботник для сотрудников всех энергетических компаний города созрела уже давно.

"Сидя в офисе, многие из нас отмечают, что можно сделать что-то полезное для города и придумали объединить всех на субботнике, подышать воздухом, пообщаться. Сегодня здесь представители всех компаний: сбыт, и генерация, и тепловики, и коммунальщики", - сообщил он.

"Здесь стираются границы между руководителями и подчиненными. Я считаю, что это не какая-то разовая акция, традиция должна продолжаться", — подчеркнул директор Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов.

Исполнительный директор "Екатеринбургской теплосетевой компании" Андрей Шмельков рассказал, что сотрудники пришли на субботник с детьми и внуками.

"Параллельно с субботником идёт еще и детская программа для самого маленького нашего поколения, для внуков и детей наших работников", — подчеркнул он.

Многие энергетики вышли на уборку целыми семьями. Для детей организовали выставку спецтехники, где можно было полазить, потрогать рычаги, также проходила викторина, был организован квест. Кроме того, детям рассказали о безопасности тепла: почему нельзя заходить за ограждения теплотрасс, прыгать по люкам и бегать по трубам. Провели тематическую викторину с подарками, а по окончании субботника всех накормили солдатской кашей.

"Любая смена деятельности – это тоже отдых, поэтому мы сегодня здесь помогаем и тем самым отдыхаем и приносим чистоту, порядок в эту частичку города. Это здорово приобщить ребёнка к труду, провести время с семьей и с коллегами, — поделилась ведущий инженер филиала "Т Плюс" Татьяна Семенова, пришедшая на субботник с сыном.

Стоит добавить, что энергетики регулярно проводят мероприятия по благоустройству города.

На прошлой неделе убирали Основинский парк, принимают участие и в других волонтерских мероприятиях, таких как – День донора. Напомним, что годом ранее сотрудники провели масштабный субботник у "Черного тюльпана".