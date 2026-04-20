В Екатеринбурге сотрудники энергетических компаний провели совместный субботник

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Уральский меридиан, Лидия Аникина

В Екатеринбурге сотрудники энергетических компаний провели совместный субботник

В Екатеринбурге в минувшие выходные состоялся объединенный субботник энергетических компаний. Сотни сотрудников "Россети Урал", "Екатеринбургской теплосетевой компании", "Т Плюс", "ЭнергосбыТ Плюс", "Екатеринбургэнергосбыта" и "Облкоммунэнерго" вышли на уборку парка на улице Чкалова, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадка была выбрана не случайно. Организатор мероприятия – компания "Россети Урал" давно взяла своеобразное шефство над парком – к 300-летию Екатеринбурга компания реализовала здесь благотворительный проект, модернизировала детскую площадку, которая была полностью разрушена, приукрасили центральную аллею, поставили лавочки. Этот парк, с тех пор, стал некой точкой притяжения: здесь проводили детские праздники, профилактические занятия по электротравматизму с детьми.

Как отметил генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников, идея провести объединенный субботник для сотрудников всех энергетических компаний города созрела уже давно.

"Сидя в офисе, многие из нас отмечают, что можно сделать что-то полезное для города и придумали объединить всех на субботнике, подышать воздухом, пообщаться. Сегодня здесь представители всех компаний: сбыт, и генерация, и тепловики, и коммунальщики", - сообщил он.

генеральный директор &quot;Россети Урал&quot; Дмитрий Воденников(2026)|Фото: Уральский меридиан, Лидия Аникина

"Здесь стираются границы между руководителями и подчиненными. Я считаю, что это не какая-то разовая акция, традиция должна продолжаться", — подчеркнул директор Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов.

Исполнительный директор "Екатеринбургской теплосетевой компании" Андрей Шмельков рассказал, что сотрудники пришли на субботник с детьми и внуками.

"Параллельно с субботником идёт еще и детская программа для самого маленького нашего поколения, для внуков и детей наших работников", — подчеркнул он.

Субботник в парке на улице Чкалова(2026)|Фото: Уральский меридиан, Лидия Аникина

Субботник в парке на улице Чкалова(2026)|Фото: Уральский меридиан, Лидия Аникина

Субботник в парке на улице Чкалова(2026)|Фото: Уральский меридиан, Лидия Аникина

Многие энергетики вышли на уборку целыми семьями. Для детей организовали выставку спецтехники, где можно было полазить, потрогать рычаги, также проходила викторина, был организован квест. Кроме того, детям рассказали о безопасности тепла: почему нельзя заходить за ограждения теплотрасс, прыгать по люкам и бегать по трубам. Провели тематическую викторину с подарками, а по окончании субботника всех накормили солдатской кашей.

Субботник в парке на улице Чкалова(2026)|Фото: Уральский меридиан, Лидия Аникина

"Любая смена деятельности – это тоже отдых, поэтому мы сегодня здесь помогаем и тем самым отдыхаем и приносим чистоту, порядок в эту частичку города. Это здорово приобщить ребёнка к труду, провести время с семьей и с коллегами, — поделилась ведущий инженер филиала "Т Плюс" Татьяна Семенова, пришедшая на субботник с сыном.

Стоит добавить, что энергетики регулярно проводят мероприятия по благоустройству города.

На прошлой неделе убирали Основинский парк, принимают участие и в других волонтерских мероприятиях, таких как – День донора. Напомним, что годом ранее сотрудники провели масштабный субботник у "Черного тюльпана".

Теги: субботник, энергетические компании, Россети, Т плюс, ЕТК, Облкоммунэнерго, Екатеринбургэнергосбыт


