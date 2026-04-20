Сергей Кравчук держит на личном контроле ремонт улицы Шеронова, который идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт улицы Шеронова на участке от Волочаевской до Ленина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.

Накануне мэр города Сергей Кравчук лично проинспектировал ход работ и поставил перед подрядчиками задачу уделить особое внимание качеству обустройства трамвайных переездов.

Стоимость реконструкции улицы Шеронова составляет более 271 млн рублей. Сейчас подрядчик производит демонтажные работы, готовит основание. Специалистам предстоит на участках, где улица Шеронова пересекается с улицами Ленина и Блюхера, установить железобетонные плиты, что позволит повысить износостойкость участков с интенсивным движением.

«Объект сложный. Здесь нам необходимо учитывать интересы и автомобилистов, и пассажиров электротранспорта. Я обратил внимание подрядчика на строжайшее соблюдение уровней: плиты и асфальт должны совпадать миллиметр в миллиметр. Это необходимо для плавного проезда транспорта и долговечности самой дороги», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Особое внимание администрация Хабаровска уделяет организации движения на время ремонта. Чтобы не прерывать работу трамвайного маршрута, в районе Дендрария и улицы Ленина были врезаны две временные стрелки. Сейчас на участке организовано реверсивное движение: трамваи поочередно проходят по одному пути, координируя действия через диспетчерскую службу.

Администрация города просит водителей заранее планировать маршруты движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ по обновлению транспортной инфраструктуры.