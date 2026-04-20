В Тегеране заявили, что не планируют вывозить обогащенный уран в США

В МИД Ирана заявили, что исламская республика не планирует вывозить обогащенный уран ни в США, ни в какую-либо другую страну.

Более того, ни на одном из этапов переговоров данный вопрос не поднимался, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран намерен сохранить достижения в ядерной сфере на своей территории, пишет РИА Новости.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей в Иране и могут переходить к завершению операции. Он отметил, что перспективы дальнейших переговоров зависят от Тегерана. Вэнс напомнил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Иран в перспективе передал ему все свои запасы обогащенного урана.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана передать Вашингтону обогащенный уран с объектов, подвергшихся ударам в июне 2025 года. Он назвал этот материал "ядерной пылью".