Паслер направил в ЗакСО кандидатуру для назначения свердловским омбудсменом

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в Законодательное собрание кандидатуру для назначения на должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, депутатам ЗакСО предлагается рассмотреть Татьяну Мерзлякову, которая является действующим свердловским омбудсменом.

"В должности уполномоченного по правам человека Татьяна Мерзлякова внесла большой вклад в дело защиты прав человека, всегда активно помогая жителям области", - отметили в департаменте

Напомним, недавно свердловский омбудсмен предложила меры по защите педагогов от буллинга.