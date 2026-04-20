Экс-министра сельского хозяйства Удмуртии задержали с растительными наркотиками

В Удмуртии задержали бывшего министра сельского хозяйства республики Михаила Юдина. Мужчина в момент задержания был за рулем, у него изъяли каннабис, а сам он был в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном полицейском главке.

В объединенной пресс-службе судов Удмуртии добавили, что при обыске дома у Юдина было обнаружено 10 гр марихуаны. Уголовное дело возбуждено по ч.1. ст.228 УК РФ. Суд назначил бывшему чиновнику административный арест на трое суток за хранение наркотиков без цели сбыта. Известно, что фигурант признал вину.

Сейчас Юдин работает врио гендиректора АО "Удмуртплем". Компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством спермы быков‑производителей. Предприятие обеспечивает около 65% стада КРС Удмуртской Республики, располагая 320 пунктами искусственного осеменения в 16 районах региона.

Министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Юдин работал в 2022-2025 гг. Год назад он покинул свой пост по собственному желанию, написав в соцсетях: "Решение стало результатом долгих раздумий и осознания, что пришло время передать эстафету новым идеям и свежему взгляду на развитие аграрного сектора".