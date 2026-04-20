На серверы правительства Курской области идет DDoS-атака

Айтишники администрации Курской области отражают DDoS-атаку на серверы регионального правительства. Из-за атаки была прервана трансляция заседания правительства региона.

"Техническим специалистам Минцифры Курской области удалось сделать доступной трансляцию заседания Правительства региона во "ВКонтакте". Полная запись трансляции будет доступна позже на официальных ресурсах губернатора и правительства Курской области", - сообщили в Telegram-аккаунте администрации.

Примечательно, что сегодня впервые за два месяца на заседании правительства региона лично присутствует губернатор – Александр Хинштейн вернулся из Москвы, где восстанавливался после перелома ноги, полученного в результате ДТП.