ФСБ: Гражданка Германии планировала теракт на объекте силовиков в Пятигорске

ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся Киевом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края.

Задержана гражданка Германии, которая планировала устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске, сообщили в спецслужбе.

У женщины в рюкзаке было обнаружено устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. СВУ было оснащено поражающими элементами. Бомбу в действие должны были привести дистанционно.

Силовикам также удалось задержать человека, который отвечал за подрыв устройства. Оба задержанных дали признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт против одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Его готовились убить с помощью заминированного электроскутера. Служба безопасности Украины планировала дистанционно совершить взрыв при посещении им бизнес-центра.