Латвия и Литва объявили Фицо, что не пропустят его самолет в Москву на День Победы

Латвия и Литва не дадут пролететь самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо над территорией республик при перелете в Москву для празднования Дня Победы. Об этом сказал сам Фицо в своем видеообращении.

Он пообещал, что найдет другой маршрут. Это уже не первая попытка помешать ему прилететь в Москву. В 2025 году было то же самое. В этом году он снова надеется положить цветы к Могиле Неизвестного солдата Красной Армии в Москве.

В сети пишут, что страны Прибалтики пропускают только украинские дроны, летящие атаковать объекты в России. Если они вообще являются украинскими, а не просто называются так.

Сенатор РФ Алексей Пушков тоже отмечает эту избирательность прибалтов.

"Для полной картины им осталось только объявить день капитуляции гитлеровской Германии днем национального траура", — написал он.

Фицо сообщил, что также намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных к 82-й годовщине высадки союзников по Антигитлеровской коалиции в Нормандии и в торжествах по случаю 250-летия США.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что Фицо не едет в Киев, хотя получал приглашение от Зеленского, по соображениям безопасности, так как там на него могут совершить покушение.