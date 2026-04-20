Лукашенко не считает, что НАТО настал конец

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО не настал конец.

"Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки, вместе со своими союзниками, на Евразийском континенте", - сказал Лукашенко в интервью ведущему телеканала RT Рики Санчесу.

"Даже если Трамп примет решение, что НАТО — все, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО", - заявил президент Белоруссии.

Ранее Дональд Трамп пригрозил выйти из НАТО, он считает, что США тратят триллионы долларов на "немного нелепые" цели защиты Европы от России. На фоне этих заявлений в кулуарах обсуждают "европейское НАТО" — систему безопасности, которая подстрахует от непредсказуемости Вашингтона.