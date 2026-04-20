Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге определились победители второго этапа международной лиги RCC Padel

В Екатеринбурге завершился второй этап международной лиги RCC Padel. Его победителями стали Тито Аллеманди и Аймар Гоньи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 48 игроков из России и 12 стран мира показали эффектную игру. Поединки длились три дня, и вот стали известны победители.

Золотыми призерами уже второй раз подряд стали аргентинец Тито Аллеманди и испанец Аймар Гоньи. Тито – двукратный чемпион мира в составе сборной Аргентины, а его напарник Аймар – 76-я ракетка в рейтинге FIP, выступает на турнирах A1 Padel, входит в число перспективных игроков международного тура, победитель и призер турниров серии FIP, включая категории Silver и Platinum. В паре с Тито Аллеманди он стал победителем международного турнира "Москва 2025".

Серебро завоевали испанцы Гильермо Койадо и Поль Эрнандес. Гильермо является 35-й ракеткой в рейтинге FIP, а его напарник Поль – победитель турниров серии FIP, включая FIP Silver, регулярный участник международных турниров и этапов профессионального тура.

Бронзовыми призерами стали Толито Агирре из Аргентины и испанец Энрике Гоэнага. Эксклюзивные награды в виде ракеток и денежные призы игрокам вручили основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и директор Академии падел РМК Дарья Ирха. Призовой фонд второго этапа лиги составил более 9 млн рублей.

"Это была очень напряженная игра, наши соперники – чемпионы. Пришлось еще больше трудиться для того, чтобы выйти даже к такому результату. Поэтому мы рады второму месту. И нам уже давно хотелось приехать сюда, давно хотели здесь сыграть, и наши ожидания абсолютно оправдались – это просто удивительная арена, таких в Европе уже не найти. Поэтому быть здесь, играть здесь и тренироваться одно удовольствие. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем приезжать сюда", - рассказал серебряный призер второго этапа лиги RCC Padel Поль Эрнандес.

Уже не первый раз матчи лиги RCC Padel удивляют зрителей зрелищными играми и шоу. Еще один сюрприз ждал гостей турниров на церемонии закрытия. В роли ведущих выступили шоумен Михаил Галустян и актер Алексей Чадов. Они поздравили игроков с хорошей игрой и порадовали зрителей шутками.

Следующий этап лиги состоится уже в июне.

