Хинштейн вернулся в Курскую область после двух месяцев восстановления в Москве

20 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Курская область
Фото: t.me/Hinshtein / telegram-канал Александра Хинштейна

Хинштейн вернулся в Курскую область после двух месяцев восстановления в Москве

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вернулся в свой регион спустя два месяца лечения в Москве и спустя три месяца после получения травмы в ДТП.

"С сегодняшнего дня выхожу уже в полноценный рабочий режим, завершил курс реабилитации. Несмотря на то, что полностью еще, конечно, нога не восстановилась, слишком серьезная травма, какое-то время придется еще заниматься, но уже работаю в полноценном режиме", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

22 января 2026 года машина Хинштейна попала в ДТП, когда губернатор ехал в Конышёвский район области. "Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", - сообщил глава региона, добавив, что других пострадавших в аварии не было.

Позже выяснилось, что у Хинштейна перелом бедренной кости, ему потребовалась операция. На восстановление после операции он уехал в Москву.

Теги: александр хинштейн, курская область, дтп, травма


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.02.2026 09:40 Мск Хинштейн перебирается в Москву
Ранее 09.02.2026 12:40 Мск Попавший в ДТП глава Курской области ходит сам, но "при помощи подручных средств"
Ранее 23.01.2026 13:25 Мск Путин позвонит губернатору Хинштейну, сломавшему ногу в ДТП
Ранее 22.01.2026 13:30 Мск Губернатор Курской области попал в ДТП и оказался в больнице

