Хинштейн вернулся в Курскую область после двух месяцев восстановления в Москве

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вернулся в свой регион спустя два месяца лечения в Москве и спустя три месяца после получения травмы в ДТП.

"С сегодняшнего дня выхожу уже в полноценный рабочий режим, завершил курс реабилитации. Несмотря на то, что полностью еще, конечно, нога не восстановилась, слишком серьезная травма, какое-то время придется еще заниматься, но уже работаю в полноценном режиме", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

22 января 2026 года машина Хинштейна попала в ДТП, когда губернатор ехал в Конышёвский район области. "Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", - сообщил глава региона, добавив, что других пострадавших в аварии не было.

Позже выяснилось, что у Хинштейна перелом бедренной кости, ему потребовалась операция. На восстановление после операции он уехал в Москву.