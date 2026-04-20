Екатеринбуржец, напавший на девушку-курьера у ТЦ "Veer Mall", сядет почти на три года

Жителю Екатеринбурга Тимуру Мусаеву, напавшему на девушку-курьера на парковке ТЦ "Veer Mall", вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба судов свердловской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 мая 2025 года. Курьер припарковала свой ВАЗ-2114 напротив Mercedes-Benz GL500, принадлежащего Мусаеву. Несмотря на запрещающий знак 3.1 "Въезд запрещен" ("Кирпич"), он потребовал освободить проезд, угрожал девушке, нецензурно бранился, после чего нанес один удар по руке, из-за которого у нее выпал телефон, и два удара по голове.

Уже во время расследования уголовного дела выяснилось, что за два года до этого - в июне 2023 года на летней веранде кафе "Engels" Мусаев повздорил с одним из мужчин якобы из-за оскорбительной переписки в интернете. Осужденный ударил ранее незнакомого человека по голове и пригрозил убийством. Затем он достал принесенный с собой неустановленный предмет, похожий на огнестрельное оружие, и потребовал от мужчины извинений на видеокамеру. Потерпевший, реально опасаясь за жизнь, извинился.



Органами предварительного расследования Тимур Мусаев обвинялся по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ,ч. 1 ст. 119 УК РФ. По ч. 1 ст. 119 УК РФ было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.



Подсудимый признал вину лишь частично, заявив, что конфликты носили личный характер и никакого нарушения общественного порядка не было. Мусаев также выплатил потерпевшим компенсации, девушке – 300 тыс. рублей, мужчине – 150 тыс. рублей.

Суд признал Тимура Мусаева виновным по п. "а" ч.1, ч.2 ст. 213 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы, которые тот проведет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.