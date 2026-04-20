Минпрос не собирается изменять сроки учебы в школе

Минпросвещения РФ не поддерживает идею продления учебного года, так как считает, что действующая система каникул обеспечивает отдых и оздоровление школьников, а летняя инфраструктура детского отдыха и так нормально функционирует. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в связи с появившимся в СМИ обсуждением этой темы ведомство считает необходимым заявить о нецелесообразности данной меры.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ академик Российской академии образования Владислав Гриб предложил продлить учебный год в школах до середины июня. По его мнению, дополнительные две-три недели следует посвятить творческим и внепредметным занятиям, на которые не остается времени в течение учебного года, когда изучаются "предметы".

Тот же Гриб предлагал увеличить и срок обучения в школе до 12 лет. Минпросвещения отвергает эту идею. В то же время президент РАН Геннадий Красников считает, что достаточно и 10 лет. Так говорят и другие эксперты, которые считают, что нужно пересмотреть учебные программы и сделать их более понятными и результативными. Однако глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется изменение 11-летнего срока школьного обучения, так как действующая система является оптимальной и никаких оснований для ее пересмотра нет.