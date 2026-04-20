МИД: Российские военные обновят список целей с учетом ядерной стратегии Франции

РФ будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта", — сказал Грушко РИА Новости.

Ранее Франция выразила намерение размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы.

В апреле Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что ЕС прорабатывает вопрос о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, опирающуюся на французский и британский военно-технические потенциалы.