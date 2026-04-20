Почти 80% коррупционеров в России - мужчины

Типичным коррупционером в России является мужчина 30-49 лет, с высшим образованием, с семьей, ранее не судимый, такой портрет составили в Генпрокуратуре, передает радио РБК.

Самым распространенным форматом коррупции в РФ является взяточничество, более половины коррупционеров – берут или дают взятки или посредничают при этом. Далее идут те, кто совершил мошенничество, растрату, коммерческий подкуп или служебный подлог.

Почти каждое пятое преступление совершается группой лиц. Рецидивистов мало – 3,4%. 78,3% коррупционеров – мужчины. Женщины чаще оказываются причастны к посредничеству при передаче взяток.