МИД Франции поддержал римского папу против Трампа

В заочной перепалке президента США Дональда Трампа и римского папы Льва XIV Франция на стороне последнего. Об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Он назвал слова Трампа в адрес папы неприемлемыми.

Трамп ранее сказал, что ему не нужен папа, который его критикует. И тот не стал бы папой без США. Папа в ответ заявил, что не боится Трампа и продолжит его критиковать, так как выступает за мир и против войны.

Барро также отметил, что ему непонятны претензии Трампа, ведь римский понтифик за мир. Однако Трамп считает, что папа косвенно поддерживает получение Ираном ядерного оружия. А также потакает "радикальным левым".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее признал, что между Трампом и Львом существует конфликт. Интересно, что сам Вэнс является римо-католиком, причем принял католицизм сравнительно недавно - в 2019 году. То есть как для римо-католика позиция папы для него является решающей, но, как вице-президент США, он посоветовал папе заняться не вопросами политики США, а вопросами морали.

Нынешний папа по происхождению американец родом из Чикаго. После его избрания на римский престол некоторые эксперты высказывали предположение, что США приобретут большее влияние на Ватикан. Однако другие отмечали, что Ватикан слишком крупный игрок, чтобы преследовать чужие интересы.