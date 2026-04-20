В Перми трамвай сошел с рельсов

В Перми произошел сход с рельсов трамвая №8. О произошедшем сообщили подписчики группы "Пермь и ДТП, новости". По словам пассажиров, у трамвая "отпало колесо".

В администрации Перми в ответ на запрос Накануне.RU пояснили, что сегодня на улице Уральской произошел сход вагона.

По данным "Пермгорэлектротранс", никто из пассажиров не пострадал. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место оперативно прибыла аварийная служба "Пермгорэлектротранс". Движение на участке было восстановлено в 08.36. Специалистами предприятия проводится проверка по данному факту и устанавливаются все причины произошедшего.