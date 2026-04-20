Вице-премьер Италии призвал к закупкам российского газа

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал возобновить поставки российских энергоресурсов. Он сделал это на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу".

Он отметил, что даже США - "величашая демократия мира" - приостановили санкции на торговлю российской нефтью, поэтому Брюссель должен последовать их примеру. А Европе вместо закрытия предприятий следует вернуться к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию. Европа не воюет и не должна воевать с Россией.

Сальвини выступил против предложений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по выходу из энергетического кризиса, заявив, что это обернется "новым локдауном". Пакт стабильности ЕС, который ограничивает дефицит бюджета и госдолг европейских стран, чтобы поддержать экономику в условиях кризиса, нужно приостановить, считает итальянский премьер. А "зеленый курс" представляет собой чистую идеологию, которая только тормозит экономики стран.

Ранее Сальвини неоднократно призывал к диалогу с Россией. По его мнению, Европа не намерена урегулировать конфликт вокруг Украины, так как это позволяет обанкротившимся европейским политикам отвлекать внимание своего населения от огромного количества накопившихся проблем в Европе.

Как писало Politico, в Брюсселе ощущается нарастание паники, которая была во времена ковида. А в целом руководство ЕС готовит европейцев к режиму жесткой экономии и ухудшению жизни.