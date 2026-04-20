В Югре прокуратура проверяет информацию о сокращении медработников в Пионерском

Югорская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований трудового законодательства при проведении мероприятий по сокращению штата работников Пионерской районной больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, при мониторинге медиа, установлено, что в бюджетном учреждении ХМАО-Югры "Пионерская районная больница" (Советский район) планируется массовое сокращение работников из числа обслуживающего персонала.

Прокуратура даст оценку законности принятых решений о сокращении штата работников медицинского учреждения, исполнению требований трудового законодательства при его организации и проведении. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа. Информация о сокращении появилась в местных пабликах. Озвучивалось, что под сокращение якобы могут попасть 40 человек.

Получить оперативный комментарий от руководства больницы не удалось. Однако, как сообщают со ссылкой на главврача местные СМИ, информация о массовом увольнении персонала не соответствует действительности. Учреждение работает в штатном режиме.

"В медицинской организации проводятся плановые организационные мероприятия, которые не влекут за собой указанные сокращения или увольнения сотрудников больницы", - говорится в сообщении.