Премьер Испании призвал объединяться против Трампа

Испанский премьер Педро Санчес призвал создать глобальную коалицию левых сил для противодействия "глобализированному крайне правому движению".

Об этом он заявил на конференции "Глобальная прогрессивная мобилизация" в Барселоне, куда съехались многие политики, причисляющие себя к левым.

Санчес раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение пошлин и развязанную войну против Ирана. Это все подорвало международные институты, на что левые силы должны отреагировать. Его поддержали лидеры Латинской Америки: президент Колумбии Густаво Петро говорил о возможности антиамериканского восстания, а президент Бразилии Лула да Силва потребовал от Трампа снять блокаду Кубы и не вмешиваться в дела других стран.

Ранее Трамп резко осудил Испанию за отказ предоставить военные базы для ударов США по Ирану. Он назвал Испанию "ужасной страной". Однако, как пишет Politico, прошедшее мероприятие дает испанскому премьеру платформу для повышения своего международного статуса - он может стать лидером за возрождение глобального социалистического движения. Возможно, он может бросить вызов президенту Европейского совета Антониу Коште на промежуточных выборах в 2027 году.

Недавно Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Еврокомиссии написал о вероятном реванше левых сил в Венгрии и Италии.