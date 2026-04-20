Волонтеры Алексея Вихарева помогли с организацией конкурса чтецов юных брайлистов в Верхней Пышме

В Верхней Пышме прошел конкурс чтецов для юных брайлистов. В организации мероприятия активное участие принял Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева.

В конкурсе выразительного чтения участвовали школьники с 1-го по 6-й классы с нарушением зрения. Дети, используя шрифт Брайля, читали стихотворения Агнии Барто, а некоторые, чтобы произвести впечатление на судей, дополняли свои выступления музыкой, костюмами и визуальными эффектами.

"Мы с волонтерами содействовали в организации мероприятия. Все ребята — огромные молодцы! Нам было очень интересно наблюдать, как юные участники раскрываются на сцене, демонстрируют таланты и свою уверенность!" — написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Волонтеры не только помогали с организацией конкурса, но и находились в составе жюри. По итогам конкурса в каждой возрастной группе (1–2, 3–4, 5–6 классы) были выбраны трое победителей. Им и другим участникам активисты вручили дипломы и грамоты по специальным номинациям.