С россиян будут взымать долги за коммуналку онлайн

Долги за коммуналку с россиян будут взыскивать онлайн, если эксперимент, который уже проводится в 19 регионах, будет признан успешным. По его итогам Минстрой России может подготовить соответствующий законопроект. Эксперимент заканчивается летом этого года.

Хотя россияне оплачивают 97,9% счетов, задолженности все равно остаются для коммунальщиков большой проблемой – долг составляет 1-1,5 трлн руб. Сейчас коммунальные службы и поставщики ресурсов должны делать многочисленные запросы, чтобы подать в суд на конкретного жильца-должника, из-за бюрократических формальностей ответов приходится ждать неделями, только потом начинается суд, пишут "Известия".

В ходе эксперимента коммунальщиков подключают к системе ГИС ЖКХ, которая быстро может связываться с базами МВД и Росреестра, быстро сверяет данные и отправляет гражданину предупреждение на "Госуслуги". Если должник игнорирует предупреждения, то система сама сформирует заявление в суд и в электронном виде направит его мировому судье.