С заметённой снегом трассы Чита – Забайкальск эвакуировали более 250 человек

На федеральной трассе Чита – Забайкальск сотрудники МЧС эвакуировали более 250 человек. Машины застряли на дороге из-за обильного снегопада, некоторые оказались в кюветах. Людей доставляют в пункты временного размещения.

"Всего в пять пунктов временного размещения эвакуированы 253 человека, в том числе 28 детей. Работы на месте продолжатся до стабилизации обстановки", - сообщили в краевом управлении МЧС.

Ранее в Забайкальском крае было объявлено штормовое предупреждение на 19-20 апреля: обильный снегопад, гололед, метель. Некоторые участки трассы перекрыла для всех видов транспорта ГАИ.