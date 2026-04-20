После резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге возбуждено дело по двум статьям

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после резонансного ДТП с гибелью женщины и причинением травм ребенку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, авария произошла 11 апреля в районе проспекта Космонавтов в уральской столице. В результате погибла женщина и пострадал ее малолетний ребенок. Дело возбуждено по статьям УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство из хулиганских побуждений двух и более лиц, в том числе малолетнего".

Как пояснили в СК, решение о квалификации именно по этим статьям было принято после изучения записей видеокамер.

"Характер объективных действий водителя автомобиля непосредственно до и в момент происшествия (резкий и внезапный выезд на встречную полосу на высокой скорости в окружении большого потока движущихся автомобилей), а также поведение подозреваемого после случившегося (неоказание помощи пострадавшим и попытка скрыться) указывают на агрессивный характер управления транспортным средством, который в сложившейся дорожной ситуации создавал опасность для неопределенного круга лиц", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас проводится расследование. Предполагаемый виновник ДТП задержан и помещен под арест до 12 июня.