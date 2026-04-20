Эксперт по недвижимости поделилась советами и рассказала историю своего бизнеса

Накануне.RU обсудило с Аленой Широковой, директором агентства недвижимости «Адрес счастья», актуальные вопросы рынка недвижимости – можно ли сдавать в аренду квартиру, купленную в ипотеку, как устроено досрочное погашение займа и где местным риелторам искать новых клиентов. Подробнее в интервью Накануне.RU.

Свое агентство Алена Широкова открыла в 2018 году, шесть лет до этого проработав кредитным брокером. По ее словам, с каждым годом появлялось все больше клиентов, обращающихся за помощью в покупке жилья. Стало очевидным, что спрос рождает предложение и, при непосредственном участии супруга, был открыт «Адрес счастья». Работа в банке обеспечила связями и потенциальными клиентами, а позднее услуги агентства стали рекомендовать уже по «сарафанному радио».

Свой первый опыт с приобретением недвижимости Алена Широкова прошла не как риелтор, а как покупатель. Тогда помогла начитанность и долгие годы работы с документами, однако, не всем так везет. Для многих покупка жилья – это особенное событие, которое происходит один или два раза в жизни. Именно с этим и помогает справиться хороший агент по недвижимости, которого отличает не только профессионализм, но и стрессоустойчивость с коммуникабельностью.

«Человеку нужен человек. Риелтор – это, в первую очередь поддержка, где-то успокоение, где-то моральная помощь. Есть те, кто обращаются по разным вопросам к искусственному интеллекту, но в нашей сфере ИИ пока не может полноценно заменить опытного специалиста. Сегодня люди обращаются к риелторам именно потому, что не знают всех нюансов заключения договоров, потому что осознают риски и последствия, и потому что им нужен знающий человек рядом. В нашей сфере заменить человека просто невозможно», – отмечает Алена Широкова.

По этой же причине работу риелтора директор агентства считает довольно перспективной, хотя и отмечает, что все зависит от человека. В первую очередь он должен для себя решить: идти работать в наем и получить базу, соответствующие знания и поддержку от компании, либо открывать собственное ИП или ООО, но быть готовым самостоятельно пройти через все эти этапы. При этом, Широкова уверена, что именно второй тип агентов имеет гораздо больше опыта и возможностей.

Самой Алене привлекать новых клиентов помогают сервисы Авито Недвижимости – «Комфортная сделка» и «Новостройки для агентов». Первая позволяет собственникам быстрее и выгоднее продать вторичное жилье за счет подбора профессионального агента. Для попадания в программу риелторы проходят жесткий отбор по качеству услуг и репутации – и Алена одна из участников. Участие во второй программе обеспечивает сотрудничество агента с застройщиком, получение комиссионного вознаграждения от девелопера в случае успешной сделки. В обоих случаях клиенту помогают со страхованием, одобрением ипотеки, проведением сделок через банк и в работе с системой безопасных счетов.

«Мне также стало легче при подготовке договоров, поскольку значительную часть работы я делегировала. Очень нравится, как со мной взаимодействует мой куратор: по любому вопросу, не важно в какое время дня и ночи я обратилась, мне всегда оперативно отвечают и помогают максимально быстро решать вопросы», – отметила Алена Широкова.

Все эти этапы важны, поскольку нередко екатеринбуржцы приобретают жилье не для проживания, а для сдачи в аренду. На этом этапе они и могут столкнуться с такими трудностями, как отказ банка или необходимость получить официальное разрешение. Это делается для того, чтобы в случае изымания квартиры у неплательщика, она сохранила свою ликвидность. По этой причине многие утаивают, что собираются погашать ипотеку за счет аренды, однако, как считает Широкова, лучше решить все трудности на старте и исправно платить налоги, чем столкнуться со штрафом, необходимостью в сжатые сроки погасить всю сумму кредита или совсем остаться без квартиры.

Многих пугает и повышение ипотечной ставки при покупке недвижимости под аренду, но и этого бояться не стоит. Как отметила директор агентства есть способ досрочно погасить ипотеку, а именно – частично-досрочное гашение.

«Это нормальная практика, когда человек вносит большую сумму, чем ежемесячный платеж. То есть, человек вносит энную сумму денег, а на разницу от ежемесячного платежа и той суммы, которую он вносит, человек просто пишет заявление: «Прошу энную сумму денег списать в счет погашения основного долга (тела долга – стоимости квартиры, а не процентов – прим.ред.)». После этого производится перерасчет и снижается как ежемесячная сумма платежа, так и срок оплаты. Появился у человека, условно, 1 млн, он внес в погашение ипотеки. Тогда, действительно, платеж резко сокращается», – объяснила Широкова.

Зная это, потенциальному покупателю остается только выбрать подходящую квартиру. Особо сейчас популярен, отмечает Алена Широкова, Академический район. Современная и развивающаяся инфраструктура, куда охотно переезжают семьи с детьми. Однако, как правило, большинство не хотят кардинально менять свою привычный уклад жизни и намеренно выбирают оставаться в родном районе.

Что же касается самих квартир – все чаще жители Екатеринбурга обращают свое внимание на студии, «однушки» и «двушки» как для себя, так и для аренды. Во втором случае покупателям стоит обратить внимание на самые популярные в городе для сдачи районы и «квадраты». Чаще всего клиенты решают выгодно продать свое жилье и, при необходимости, доплатить за счет ипотеки, но не стоит внушать себе, что «вторичка» в том же центре может стоить одинаково с новенькой квартирой даже на окраине. Риелтор пояснила, что все упирается в ту же площадь. На февраль 2026 года стоимость квадратного метра на первичном рынке в Екатеринбурге составляет 181 тыс. рублей, в то время как на вторичном – 141 тыс. Лишь в редких случаях локация действительно может сыграть в пользу покупателю.

«Люди очень быстро адаптируются под новые реалии. Несмотря на то, что сейчас происходит с ключевой ставкой и условиями по семейной ипотеке, люди перестраиваются, находят выходы и все равно приобретают жилье. Покупателям хотелось бы пожелать не волноваться. Тревожность – это, наверное, основной фактор, который мешает в таком важном процессе», – добавила директор агентства «Адрес Счастья».