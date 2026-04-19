В Томске демонтировали мемориал жертвам политических репрессий

В Томске демонтирован Камень скорби и другие мемориалы в Сквере памяти политических репрессий у музея "Следственная тюрьма НКВД".

Решение демонтировать памятники жертвам политических репрессий приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Также выяснилось, что сейчас часть Сквера памяти оградили забором. Как объяснили в пресс-службе мэрии Томска, поступила информация об угрозе обрушения гаража на склоне оврага в районе остановки "Площадь Ново-Соборная".

В связи с этим, как отметили в мэрии, намечаются работы по укреплению склона, и для выполнения работ доступ в сквер будет ограничен, а малые архитектурные формы будут переданы на ответственное хранение в профильный департамент.

Камень скорби в Томске установили в 1992 году. Вблизи располагались памятные знаки репрессированным калмыкам, полякам, эстонцам, латышам, литовцам.