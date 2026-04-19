Трамп пообещал разобраться в серии загадочных исчезновений ученых в США

Президент США Дональд Трамп пообещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 ученых в Соединенных Штатах с 2022 года. Слова американского президента приводит телеканал Fox News.

"Надеюсь, это случайность, но мы выясним в ближайшие полторы недели. Я только что вышел с совещания по этому вопросу", — сказал господин Трамп.

Пропавшие или погибшие ученые участвовали в ядерных и космических исследованиях. Некоторые из них исчезли при загадочных обстоятельствах. Сейчас расследованием инцидентов занимаются Белый дом и Национальное управление ядерной безопасности (NNSA). Член Комитета по надзору Палаты представителей Эрик Берлисон призывает к срочному расследованию ФБР.

Среди пропавших без вести — 48-летний Стивен Гарсия, работавший на оборонном предприятии; 68-летний отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд, отвечавший за программу научно-технического развития Пентагона; и 60-летняя Моника Реза, трудившаяся в оборонно-космическом комплексе. Также исчезли сотрудники Национальной лаборатории Лос-Аламоса Энтони Чавес и Мелисса Касиас, а также биолог компании Novartis Джейсон Томас.