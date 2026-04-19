Власти Приднестровья: Молдавия пытается скрыть катастрофу и уничтожение реки Днестр

Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

По его словам, река Днестр активно загрязняется на протяжении последних 35 лет, и причина этому - недееспособность очистных сооружений в Молдавии, потому что малые реки, такие как Ботна, Реут, Бык, которые загрязняются и потом впадают в Днестр.

"Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов. Та причина загрязнения, которую они политизировали, она не соответствует действительности", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Представители Молдавии сообщили, что оценивают уровень загрязнения реки Днестр как средний.