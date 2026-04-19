Делси Родригес начала крупнейшее перераспределение влияния в Венесуэле

Стало известно о масштабных чистках руководства Венесуэлы, проходящих после свержения американцами Николаса Мадуро. Процесс возглавляет временная глава республики Делси Родригес, управляющая страной при поддержке администрации Дональда Трампа.

С госпостов смещают всех приближенных свергнутого правителя, за три месяца были уволены 17 министров, близких к Мадуро. Чистки также распространились и на приближенных бизнесменов. The New York Times пишет, что власти задерживают близких к Мадуро олигархов, его союзники лишаются постов, а родственники отстранены от бизнеса и публичной активности.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием "Абсолютная решимость". Операция началась с массированных авиационных и ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая ее столицу Каракас. Затем с вертолетов была высажена группа спецназа, которая захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой и вывезла их из страны в США.

Агентство Reuters отмечало, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.

Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента, сначала называла похищение и арест Мадуро "незаконной атакой", однако теперь демонтирует прежнюю систему власти и проводит крупнейшее перераспределение влияния за десятилетия.