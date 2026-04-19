ВСУ вновь атаковали беспилотниками Таганрог: трое человек пострадали

Три человека пострадали в результате ночной атаки на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная атака снова принесла тяжелые последствия. В Таганроге – трое человек обратились за медицинской помощью. Пострадала коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений.

Напомним, 4 апреля в результате атаки БПЛА в Таганроге один человек погиб и четверо пострадали. В результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся сухогруз под флагом иностранного государства, который находился в нескольких километрах от береговой линии Таганрогского залива Азовского моря.