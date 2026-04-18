Игорь Бабушкин открыл мотосезон-2026 в Астраханской области

18 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин открыл мотосезон-2026 в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин открыл новый мотосезон в регионее. Масштабное мероприятие собрало более 650 участников и около 2 тысяч зрителей. Событие состоялось в рамках марафона «Сила России» партии «Единая Россия». 

Мотопарад в регионе стал доброй традицией. Перед стартом колонны глава региона поделился своими впечатлениями.

«Отличная атмосфера, повезло с погодой. Ребята с удовольствием выкатили свои мотоциклы, уверен, что мы хорошо проведем время и проедем почетный круг. Хочется пожелать всем спокойного и безопасного сезона. Мы обязательно встретимся, чтобы этот сезон закрыть», — сказал Игорь Бабушкин.

Колонна мотоциклистов во главе с губернатором стартовала с улицы Никольской. Маршрут пролегал по Адмиралтейской, Боевой, улицам Николая Островского, Победы и Красной Набережной. Финишировали участники у Центра зимних видов спорта.

Также в рамках Международной акции «Сад памяти» Игорь Бабушкин принял участие в высадке деревьев, посвящённых погибшим в годы Великой Отечественной войны. Напротив центра появились 10 пятилетних саженцев кленов — они станут живым памятником поколению победителей.

Теги: игорь бабушкин, мотосезон, мотопарад, единая россия, сад памяти


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети