Игорь Бабушкин открыл мотосезон-2026 в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин открыл новый мотосезон в регионее. Масштабное мероприятие собрало более 650 участников и около 2 тысяч зрителей. Событие состоялось в рамках марафона «Сила России» партии «Единая Россия».

Мотопарад в регионе стал доброй традицией. Перед стартом колонны глава региона поделился своими впечатлениями.

«Отличная атмосфера, повезло с погодой. Ребята с удовольствием выкатили свои мотоциклы, уверен, что мы хорошо проведем время и проедем почетный круг. Хочется пожелать всем спокойного и безопасного сезона. Мы обязательно встретимся, чтобы этот сезон закрыть», — сказал Игорь Бабушкин.

Колонна мотоциклистов во главе с губернатором стартовала с улицы Никольской. Маршрут пролегал по Адмиралтейской, Боевой, улицам Николая Островского, Победы и Красной Набережной. Финишировали участники у Центра зимних видов спорта.

Также в рамках Международной акции «Сад памяти» Игорь Бабушкин принял участие в высадке деревьев, посвящённых погибшим в годы Великой Отечественной войны. Напротив центра появились 10 пятилетних саженцев кленов — они станут живым памятником поколению победителей.