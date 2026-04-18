Губернатор Астраханской области поздравил земляков с праздником Навруз

Празднование проходило в парке культуры и отдыха «Аркадия". Глава региона поздравил астраханцев с весенним праздником.

«Навруз — олицетворение наступления весны, теплых дней, начала посевных работ. Мы в Астраханской области все праздники отмечаем вместе, потому что мы одна большая дружная многонациональная семья», — отметил Игорь Бабушкин.

Гостей и жителей областного центра объединила насыщенная концертная программа, национальные подворья и атмосфера дружбы народов.

Центральным событием праздника стал гала-концерт с участием ведущих национальных творческих коллективов города и области. Зрители смогли увидеть яркое выступление финалисток конкурса «Навруз-бике — 2026», где выбирали самых красивых девушек-веснянок.

На территории парка развернули свои юрты азербайджанское, дагестанское, казахское, ногайское, таджикское, татарское, туркменское и узбекское культурные общества. Гости праздника познакомились с обрядами, песнями и танцами разных народов, пробовали национальные блюда. Для любителей декоративно-прикладного искусства работали ярмарка и мастер-классы, где каждый желающий мог создать уникальное изделие своими руками.