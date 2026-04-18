Губернатор Астраханской области поздравил земляков с праздником Навруз

18 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области поздравил земляков с праздником Навруз

Празднование проходило в парке культуры и отдыха «Аркадия". Глава региона поздравил астраханцев с весенним праздником.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Навруз — олицетворение наступления весны, теплых дней, начала посевных работ. Мы в Астраханской области все праздники отмечаем вместе, потому что мы одна большая дружная многонациональная семья», — отметил Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Гостей и жителей областного центра объединила насыщенная концертная программа, национальные подворья и атмосфера дружбы народов.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Центральным событием праздника стал гала-концерт с участием ведущих национальных творческих коллективов города и области. Зрители смогли увидеть яркое выступление финалисток конкурса «Навруз-бике — 2026», где выбирали самых красивых девушек-веснянок.

(2026)|Фото: astrobl.ru

На территории парка развернули свои юрты азербайджанское, дагестанское, казахское, ногайское, таджикское, татарское, туркменское и узбекское культурные общества. Гости праздника познакомились с обрядами, песнями и танцами разных народов, пробовали национальные блюда. Для любителей декоративно-прикладного искусства работали ярмарка и мастер-классы, где каждый желающий мог создать уникальное изделие своими руками.

 

