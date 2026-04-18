Игорь Мартынов стал участником празднования Навруза в Астрахани

18 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов стал участником празднования Навруза в Астрахани

Сегодня в парке АДК «Аркадия» в Астрахани праздновали праздник Навруз, символизирующего пробуждение природы и обновление жизни. Навруз связан с началом сельскохозяйственных работ. Более 30 лет празднование Навруза объединяет представителей разных народов и культур, проживающих в Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии празднования сказал: «Навруз — олицетворение наступления весны, теплых дней, начала посевных работ. Мы в Астраханской области все праздники отмечаем вместе, потому что мы одна большая, дружная, многонациональная семья», — отметил глава региона.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Участие в празднике принял Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Спикер Астраханской областной Думы считает, что Навруз — это не просто наступление нового года по восточному календарю, это символ пробуждения жизни, надежды и добрых начинаний.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Отмечая Навруз, так же как Цаган-Сар или Масленицу, мы не только чтим многовековые обычаи наших предков, но и укрепляем связи между поколениями, передаём традиции детям и внукам. За щедро накрытыми столами, в кругу семьи и друзей, мы делимся радостью, желаем друг другу здоровья, благополучия и процветания», — считает Игорь Мартынов.

В рамках празднования на территории были развернуты юрты азербайджанского, дагестанского, казахского, ногайского, таджикского, татарского, туркменского и узбекского культурных обществ. Гостей знакомили с обрядами, песнями и танцами разных народов, предлагали попробовать национальные блюда.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Была организована работа ярмарки декоративно-прикладного искусства, проводили мастер-классы для всех желающих. В ходе праздника лучшие творческие коллективы области исполнили творческие номера.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках программы празднования прошёл региональный конкурс «Навруз-бике — 2026», в котором приняли участие девушки из разных национальных обществ.

Организаторами Навруза выступили региональное министерство культуры, областной научно-методический центр народной культуры и национально-культурные общества.

Теги: игорь мартынов, навруз, игорь бабушкин, программа, юрты, творческие номера


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети