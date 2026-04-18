Игорь Мартынов стал участником празднования Навруза в Астрахани

Сегодня в парке АДК «Аркадия» в Астрахани праздновали праздник Навруз, символизирующего пробуждение природы и обновление жизни. Навруз связан с началом сельскохозяйственных работ. Более 30 лет празднование Навруза объединяет представителей разных народов и культур, проживающих в Астраханской области.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии празднования сказал: «Навруз — олицетворение наступления весны, теплых дней, начала посевных работ. Мы в Астраханской области все праздники отмечаем вместе, потому что мы одна большая, дружная, многонациональная семья», — отметил глава региона.

Участие в празднике принял Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Спикер Астраханской областной Думы считает, что Навруз — это не просто наступление нового года по восточному календарю, это символ пробуждения жизни, надежды и добрых начинаний.

«Отмечая Навруз, так же как Цаган-Сар или Масленицу, мы не только чтим многовековые обычаи наших предков, но и укрепляем связи между поколениями, передаём традиции детям и внукам. За щедро накрытыми столами, в кругу семьи и друзей, мы делимся радостью, желаем друг другу здоровья, благополучия и процветания», — считает Игорь Мартынов.

В рамках празднования на территории были развернуты юрты азербайджанского, дагестанского, казахского, ногайского, таджикского, татарского, туркменского и узбекского культурных обществ. Гостей знакомили с обрядами, песнями и танцами разных народов, предлагали попробовать национальные блюда.

Была организована работа ярмарки декоративно-прикладного искусства, проводили мастер-классы для всех желающих. В ходе праздника лучшие творческие коллективы области исполнили творческие номера.

В рамках программы празднования прошёл региональный конкурс «Навруз-бике — 2026», в котором приняли участие девушки из разных национальных обществ.

Организаторами Навруза выступили региональное министерство культуры, областной научно-методический центр народной культуры и национально-культурные общества.