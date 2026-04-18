В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим, пять человек погибли

Неизвестный открыл стрельбу в Киеве. Он застрелил 6 человек, еще 14 пострадали, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Среди пострадавших - ребенок и охранник супермаркета, где ранее забаррикадировался подозреваемый. Самого его ликвидировал спецназ. До этого с мужчиной вели переговоры и уговаривали сдаться полиции до начала штурма. Однако переговоры с ним результата не дали, злоумышленник вел огонь по полицейским во время задержания.

Преступник был вооружен винтовкой. По данным СМИ, несколько дней назад он якобы был насильно мобилизован. Сегодня он сбежал из военной части, открыл огонь по прохожим, а потом взял в заложники покупателей супермаркета. Shot пишет, что перед стрельбой по людям он поджег свою квартиру.