Игорь Бабушкин открыл международный фестиваль «Вобла-2026» в Астрахани

На Петровской набережной Астрахани традиционно проходит фестиваль «Вобла-2026». В этом году событие приобрело международный статус: в нем участвуют команды из Ирана, Туниса и Марокко, а также представители национальных объединений региона. В мероприятии примут участие более 600 астраханских рыбаков. На соревнования заявились 125 взрослых команд и 75 детских.

В открытии фестиваля принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Рыбалка для астраханцев – не просто увлечение, любовь к которому передается от родителей к детям. Это часть нашей души и нашей многовековой культуры. Благодарю жителей и гостей региона за бережное отношение к природе. Желаю всем ни хвоста, ни чешуи!», - отметил Игорь Бабушкин.

Глава региона также выпустил в Волгу сотню молоди осетровых вместе с участниками фестиваля и поблагодарил компанию «Лукойл» за поддержку экологических инициатив.

Соревнования проходят по принципу «Поймал – отпусти». Юные рыбаки до 14 лет борются за звание «Эколята», взрослые – за титул «Главный рыбак». Победители получат лодки, моторы, эхолоты и другие ценные призы.

В рамках фестиваля заложен камень под будущий монумент астраханскому рыбаку — он появится через год, к 30-летию фестиваля «Вобла».