Лавров: Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете

Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что, если партнер готов, то за нами дело не станет", - цитирует министра РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия положительно оценивает идею возобновить диалог в Стамбуле, но тема возобновления переговоров "не является приоритетом номер один в наших делах".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, сейчас трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу. По его словам, у России есть контакты с американцами, и украинцы тоже с ними активно переговариваются.

Российские власти все больше сомневаются в целесообразности дальнейших переговоров с Киевом при посредничестве США. Ключевое препятствие на пути к мирному урегулированию – нежелание украинской стороны идти на территориальные уступки, которые Москва считает необходимым условием.