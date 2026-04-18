Сергей Ситников и Алексей Анохин стали участниками общегородского субботника

18 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников и Алексей Анохин стали участниками общегородского субботника

Около 200 человек участвовали в приведении в порядок самого посещаемого места в Костроме - набережной Волги. Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин отметил, что место выбрано не случайно. До строительства автопешеходного моста через реку Волгу здесь была паромная переправа. И именно отсюда костромичи уходили на фронт в Великую Отечественную войну.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Молодежь должна об этом знать - по общероссийским показателям, общесоюзным показателям, процент мобилизации костромичей был в полтора раза выше, чем в целом по Советскому Союзу. 260 тысяч ушло. Здесь, на пристани, они прощались со своими родными. Каждый второй из них прощался навсегда. И сюда вернулись наши костромичи с Победой. Это особое место для каждого из нас. Мы всегда должны содержать его в порядке», — обратился к участникам субботника Алексей Анохин.

(2026)|Фото: adm44.ru

В субботнике принимали участие активные костромичи, представители молодежных и добровольческих организаций, члены партии "Единая Россия", ее сторонники. Собирали мусор, приводили в порядок зелёные зоны вдоль набережной. Всего набралось 150 мешков мусора.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Анохин участвовали во всех работах, а еще посадили вдоль набережной кусты сирени.

(2026)|Фото: adm44.ru

В ходе акции Алексей Анохин объявил старт новой партийной акции "Цвети, Кострома". В рамках этого проекта  сторонники и члены "Единой России" во всех муниципалитетах Костромской области будут осуществлять уборку общественных территорий и сажать кусты сирени.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Мы убираем парк, пришли листья собрать, сирень посадить. Заряд бодрости на весь день. Так много людей, настроение замечательное. Мы помогаем облагородить Кострому, чтобы у костромичей и гостей нашего города было хорошее настроение, чтобы дети радовались, природа была чистой», - отметила член волонтерской роты, студентка костромского госуниверситета Мария Соловьева.

Субботник «Цвети, Кострома!» — это уже третий этап серии добрых трудовых дел «Единой России». В зимнее время партийцы очищали улицы от снега и льда в рамках акции «Снежный вызов», во время таяния снега провели акцию по отводу воды «Приближаем весну». Теперь стартовала серия субботников по уборке гКостромы.

Завершились работы оперативной погрузкой собранного мусора для дальнейшей транспортировки.

 

Теги: сергей ситников, субботник, единая россия, анохин, акция ывети кострома


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети