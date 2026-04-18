Сергей Ситников и Алексей Анохин стали участниками общегородского субботника

Около 200 человек участвовали в приведении в порядок самого посещаемого места в Костроме - набережной Волги. Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин отметил, что место выбрано не случайно. До строительства автопешеходного моста через реку Волгу здесь была паромная переправа. И именно отсюда костромичи уходили на фронт в Великую Отечественную войну.

«Молодежь должна об этом знать - по общероссийским показателям, общесоюзным показателям, процент мобилизации костромичей был в полтора раза выше, чем в целом по Советскому Союзу. 260 тысяч ушло. Здесь, на пристани, они прощались со своими родными. Каждый второй из них прощался навсегда. И сюда вернулись наши костромичи с Победой. Это особое место для каждого из нас. Мы всегда должны содержать его в порядке», — обратился к участникам субботника Алексей Анохин.

В субботнике принимали участие активные костромичи, представители молодежных и добровольческих организаций, члены партии "Единая Россия", ее сторонники. Собирали мусор, приводили в порядок зелёные зоны вдоль набережной. Всего набралось 150 мешков мусора.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Анохин участвовали во всех работах, а еще посадили вдоль набережной кусты сирени.

В ходе акции Алексей Анохин объявил старт новой партийной акции "Цвети, Кострома". В рамках этого проекта сторонники и члены "Единой России" во всех муниципалитетах Костромской области будут осуществлять уборку общественных территорий и сажать кусты сирени.

«Мы убираем парк, пришли листья собрать, сирень посадить. Заряд бодрости на весь день. Так много людей, настроение замечательное. Мы помогаем облагородить Кострому, чтобы у костромичей и гостей нашего города было хорошее настроение, чтобы дети радовались, природа была чистой», - отметила член волонтерской роты, студентка костромского госуниверситета Мария Соловьева.

Субботник «Цвети, Кострома!» — это уже третий этап серии добрых трудовых дел «Единой России». В зимнее время партийцы очищали улицы от снега и льда в рамках акции «Снежный вызов», во время таяния снега провели акцию по отводу воды «Приближаем весну». Теперь стартовала серия субботников по уборке гКостромы.

Завершились работы оперативной погрузкой собранного мусора для дальнейшей транспортировки.