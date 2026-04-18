Росавиация: Небо Ирана остается закрытым для авиакомпаний РФ до 15 мая

Росавиация сообщила, что воздушное пространство Ирана остается закрытым для авиакомпаний РФ до 15 мая.

"Специалисты ведомств продолжают анализ работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Сегодня Иран объявил, что открыл воздушное пространство страны и часть аэропортов. Решение принято после оценки безопасности. Ограничения действовали с 28 февраля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США, Израиль и Иран договорились о перемирии на две недели. После этого заявления Израиль открыл свое небо для гражданской авиации. Главный аэропорт страны, Бен-Гурион, возобновил работу еще 9 апреля. Границы для самолетов открыли также Бахрейн, Сирия и Ирак. В Арабских Эмиратах небо оставалось частично закрытым до середины дня 13 апреля.