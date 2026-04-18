В ГД намерены в мае принять закон об ужесточении контроля за мигрантами

На рассмотрении Госдумы находится законопроект по ужесточению контроля за мигрантами в России, выйти на его принятие планируется в мае, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что сейчас выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях КоАП. На рассмотрении находится законопроект, которым предлагается дополнительно расширить перечень – до 43 статей.

Володин добавил, что сейчас на рассмотрении находится еще шесть законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о депортации мигрантов за массовые драки, мелкое хулиганство, демонстрацию экстремистской символики и прочие нарушения. Отмечается, что в последние годы участились нарушения мигрантами российских законов.