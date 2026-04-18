В Забайкалье опрокинулся автобус с иностранцами, есть погибший

Автобус с пассажирами опрокинулся в Забайкалье, один человек погиб, сообщает ГУМЧС по региону.

ДТП произошло в сегодня на 70-м километре трассы "Чита - Забайкальск". По данным очевидцев, водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с проезжей части.

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, его тело деблокировали спасатели. Еще 12 человек получили травмы.

В автобусе, по предварительным данным, ехали иностранные граждане. В салоне находились около 40 человек.