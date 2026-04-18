Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом

ВС Ирана восстановили контроль над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США. Об этом сообщили в центральном штабе ВС республики, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что до тех пор, пока США не прекратят препятствовать проходу иранских судов, "ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем".

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.