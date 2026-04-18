SHOT: В Челябинской области прорвало дамбу, вода движется в сторону поселков

В Челябинской области прорвало дамбу на озере Кумляк, расположенном в 800 метрах от одноименного села, сообщает SHOT.

По информации Telegram-канал, вода стремительно уходит из водоема, образовав впадину глубиной около трех метров. Перерезаны несколько дорог в соседние поселки.

По словам местных жителей, дамбу прорвало пять дней назад. Они рассказали, что за это время озеро обмелело примерно на 20 метров, вода движется в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой. Местные жители также утверждают, что глава района Вениамин Владельщиков приезжал на место и видел обстановку, но никаких действий по устранению протечки на дамбе не было произведено.

По данным канала, в правительстве региона сообщили, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Ранее в Дагестане были задержаны два человека по делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища. Напомним, в результате прорыва дамбы произошли подтопления жилых домов. Более 4 тысяч человек были эвакуированы. В районе села Геджух поток воды вынес автомобиль в канал, погибли двое несовершеннолетних. В том же районе утонула еще одна машина, погибли женщина и ее внучка.